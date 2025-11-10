Режиссер обвинил звезду Marvel Джереми Реннера в домогательствах и угрозах

Джереми Реннер, звезда киновселенной Marvel и исполнитель роли Соколиного глаза, оказался в центре секс-скандала. Китайская режиссер и актриса И Чжоу обвинила актера в домогательствах и угрозах, утверждая, что их сотрудничество на съемках документального фильма Disney Chronicles стало для нее "эмоциональным кошмаром".

В беседе со СМИ 37-летняя И Чжоу рассказала, что их рабочие отношения якобы быстро перешли в личные, но закончились скандалом. По словам режиссера, Реннер постоянно скидывал ей интимные сообщения и изображения, а после ссоры – "угрожал сообщить о ней в миграционную службу". Чжоу отметила, что чувствовала, как Реннер использует свою власть против нее.



Представители актера незамедлительно ответили. В комментарии СМИ пресс-служба Реннера назвала историю "не имеющей под собой оснований", а адвокат Марти Сингер уточнил, что режиссер "пытается отомстить за неразделенные чувства".



Юрист сообщил, что единственная встреча между ними состоялась летом в городе Рино, штат Невада, во время интервью для документального проекта. По словам юриста, встреча была организована по взаимному согласию и была короткой. После этого режиссер и актер не общались.

Он также добавил, что режиссер якобы продолжала писать Реннеру личные сообщения, на которые тот не отвечал: "Последнее из них пришло 24 октября". По его словам, никакие угрозы от лица актера не поступали – напротив, именно она "навязчиво преследовала" его.