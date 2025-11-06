Александр Овечкин стал первым в истории, кто забил 900-ю шайбу в НХЛ

Александр Овечкин вновь доказал, что для него нет пределов возможного. Капитан Washington Capitals стал первым спортсменом в истории НХЛ, сумевшим поразить ворота соперников 900 раз за карьеру – результат, который теперь официально вошел в историю мирового спорта.

Знаковый момент произошел в игре против St. Louis Blues. На первых минутах встречи Овечкин едва не открыл счет – шайба отскочила от штанги, но вскоре все-таки нашла путь в ворота, а зрители стали свидетелями исторического гола для всего хоккея.

Сезон складывался для нападающего непросто: последствия травмы сказались на темпе, и первые недели принесли всего пару результативных бросков. Но именно в таких условиях рождаются легенды – и Овечкин снова подтвердил этот статус, демонстрируя силу характера.

За годы в профессиональном спорте Александр собрал внушительную коллекцию достижений: от титула чемпиона России до Кубка Гагарина, от триумфов на чемпионатах мира до легендарного Кубка Стэнли. В этом году Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки с 894 шайбами. И теперь – новый исторический рубеж: 900 шайб.