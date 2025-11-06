Татьяна Ким и Владислав Бакальчук достигли мирового соглашения о разделе имущества

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким и ее бывший супруг Владислав Бакальчук наконец-то нашли путь к примирению. В своем телеграм-канале самая богатая женщина страны сообщила о подписании мирового соглашения по разделу совместно нажитого имущества. По словам бизнесвумен, обе стороны проявили мудрость и пошли на взаимные уступки, что позволило найти компромиссное решение по всем спорным вопросам.

"Рада, что смогли пойти друг другу навстречу. Это взрослая позиция", – написала Татьяна.

Напомним, что главным яблоком раздора в этом громком деле стал контроль над гигантом электронной коммерции Wildberries, оцененным экспертами в колоссальные 6,6 миллиарда долларов. Именно этот актив стал центральным пунктом в судебных баталиях между бывшими партнерами по бизнесу и жизни.

Ранее судебные инстанции уже принимали решения в пользу бизнесвумен, передав ей полный контроль над компанией. Теперь же, после достижения компромисса, все имущественные споры между Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком официально прекращены. Однако на этом их судебные тяжбы не заканчиваются – впереди еще разбирательства, касающиеся воспитания их семерых детей.