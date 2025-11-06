Прокуратура возбудила дело против рэпера Icegergert за фразу на концерте

24-летний рэпер Георгий Гергерт, известный поклонникам под творческим псевдонимом Icegergert, на концерте, который состоялся в конце октября выкрикнул фразу "Жизнь ворам", относящуюся к криминальной субкультуре. Реплика прямо отсылает к деятельности экстремистского движения "Арестантское уголовное единство", давно запрещенного на территории России.

Прокуратура Москвы не оставила без внимания данный проступок, возбудив против артиста административное производство. Санкции статьи предусматривают наказание в виде заключения под стражу до пятнадцати суток.

Сам исполнитель, судя по всему, осознал серьезность совершенной ошибки. Молодой человек полностью признал свою вину и принес публичные извинения перед фанатами. В своем обращении он пояснил, что неподобающую фразу выкрикнул спонтанно, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Этот инцидент уже успел вызвать широкий общественный резонанс. Общественница Екатерина Мизулина публично осудила поведение музыканта, напомнив, что его творчество и ранее вызывало вопросы у правоохранительных органов.

Лейбл Gazgolder, с которым сотрудничает Icegergert, перенес запланированные выступления артиста. По неофициальной информации, это решение связано с необходимостью пересмотра концертной программы и исключения из репертуара всех спорных моментов.