Аглая Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков

Звезда фильмов "Лед" и "Холоп-2" Аглая Тарасова сделала заявление в стенах Домодедовского городского суда. Во время очередного судебного заседания, на которое артистка прибыла вместе со своей матерью, Ксенией Раппопорт, она полностью признала свою вину в инкриминируемом ей преступлении. При этом актриса пообещала в ближайшее время подробно рассказать обо всех обстоятельствах произошедшего.

Напомним, что инцидент произошел в конце лета, когда артистка возвращалась из Тель-Авива. При прохождении таможенного контроля в ее багаже был обнаружен устройство для курения с запрещенным содержимым. Экспертиза установила, что в электронном приспособлении находилось масло каннабиса весом менее половины грамма.

В Израиле, откуда прилетела актриса, вещество не считается запрещенным, однако российское законодательство трактует его как наркотическое средство. Именно это обстоятельство и стало причиной возбуждения уголовного дела по серьезной статье о контрабанде.

В настоящее время Аглае Тарасовой избрана мера пресечения, которая включает серьезные ограничения. Ей запрещено покидать жилище в ночные часы, общаться с участниками процесса и пользоваться средствами связи. Следующее заседание по этому делу назначено на конец ноября.