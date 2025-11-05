Актер Сергей Гилев рассказал о своей нелюбви к "умным" колонкам: "Хотел распилить бензопилой"

Актер Сергей Гилев, появившись на премьере нового психологического хоррора "Голосовой помощник", поделился личным опытом взаимодействия с современными технологиями. В фильме, снятом режиссером Олегом Витвицким, герои сталкиваются с искусственным интеллектом, чьи способности выходят из-под контроля. Однако, как выяснилось, в реальной жизни артист также не питает симпатии к "умным" гаджетам и особенно к голосовым колонкам.

Гилев признался, что устройства, предназначенные облегчать быт, вызывают у него лишь раздражение. По словам актера, подобные помощники слишком навязчивы, фиксируют каждое действие владельца и создают ощущение слежки. Он считает такие технологии не только бесполезными, но и потенциально опасными, ведь они незаметно формируют цифровой портрет человека, собирая данные о его привычках.

"У меня был такой помощник. Еле от него избавился. Хотел распилить бензопилой. Не получилось. Потом думал в окно выбросить. Но в итоге решил подарить коллеге, и она была рада", – рассказал актер в эксклюзивном интервью с Клео.ру.

Свое раздражение Гилев объясняет тем, что умные колонки не просто выполняют команды, а нередко "разговаривают" сами, неправильно распознавая запросы и бесконечно уточняя ответы.

При этом актер признал, что развитие технологий искусственного интеллекта за последний год достигло невероятных масштабов. И правда: сегодня программы умеют имитировать речь и внешность людей, а граница между живым и созданным компьютером постепенно стирается.