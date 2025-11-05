Актер Сергей Гилев: "Сыграть нормального человека гораздо сложнее. И в жизни так же. С негодяями проще"

6 ноября на российские экраны выходит психологический хоррор режиссера Олега Витвицкого "Голосовой помощник", открывающий перспективы возможностей ИИ. На светской премьере, которая состоялась в столичном "Синема Парк Мосфильм", собрались все главные герои фильма, а также их коллеги по кинематографическому цеху. Среди приглашенных гостей был и актер Сергей Гилев, чья фильмография насчитывает множество громких картин и сериалов, среди которых "Актрисы", "Фишер", "Черная весна", "Кентавр" и многие другие.

– Сергей, признайтесь, любите смотреть "ужастики"?

– Да вообще никогда не смотрю. Но "Голосовой помощник" – это же не ужасы, это, скорее, триллер, увлекательный фильм, в котором лучшие друзья отправляются за город отдохнуть. В коттедже, где они остановились, есть "умное" устройство, – колонка "Алена" – которая предлагает сыграть в игру "Найди убийцу". С этого, собственно, все и начинается. Игра на выбывание.

Зрителям нравится такой формат фильмов, когда люди все время совершают какие-то глупые поступки и сразу за них расплачиваются. Это интересно и увлекательно. Вот этот человек меня бесит, и пусть с ним что-то ужасное случится! И случается. Это классно.

– Как-то очень кровожадно звучит. Вам вообще везет на отрицательные роли обаятельных злодеев.

– Кстати, веду статистику: из шестидесяти моих фильмов всего лишь в пятнадцати я играл злодеев и негодяев. Специально все подсчитываю. И когда меня начинают записывать "в главные злодеи отечественного кино", то парирую: играю разных людей. И вообще, не бывает злых людей, бывают разные обстоятельства. Зачастую мои экранные злодеи просто жертвы обстоятельств. Жил вот человек своей жизнью, занимался своими делами, у него все было налажено, а тут приходят какие-то странные люди, вмешиваются в его жизнь, рушат ее. И почему-то они считаются положительными, а я, тот, кто пытается вернуть обратно то, что у него было, отрицательным…

– Ну а в "Кентавре" с Юрой Борисовым вы же злодей-злодей.

– Когда я прочитал сценарий, то сначала вздохнул: "Эх, вновь играть злого". С другой стороны, я в фильме вроде и злой, а вроде бы и не очень. Но вот еще никогда я не был одновременно злым и лысым. Мне этот образ, предложенный режиссером, так понравился, что замыслил: буду потом, на премьерах в интервью всем говорить, что я злой и лысый. Так моя роль всем и запомнилась. Мне тогда мои длинные волосы так страшно надоели, что я с удовольствием коротко, почти налысо подстригся и пошел сниматься.





– Возвращаясь к сегодняшнему фильму. А вы вообще умными гаджетами, голосовыми помощниками в быту пользуетесь?

– Признаться, ненавижу. Ну вот правда. Они ни для чего не нужны – самая бесполезная вещь на свете, которая еще и при этом за тобой следит, все записывает. Реально. Они глупые, конечно, глупее, чем мы даже, но, накапливая информацию, стремительно эволюционируют.

Вот этот фильм снимали год назад, и он про прошлое. За год технологии ушли так далеко вперед! Сейчас видео, фильм смотришь и уже не понимаешь, кто перед тобой – живой человек или нарисованный. Я, конечно, знаю кучу людей, которые пользуются всеми этими алисами-аленами и счастливы. Видимо, кому-то они и помогают жить. У меня был такой помощник. Еле от него избавился.

– Страшно спросить, каким образом.

– Хотел распилить бензопилой. Не получилось. Потом думал в окно выбросить. Но в итоге решил подарить коллеге, и она была рада. Теперь умная колонка стоит у нее дома и копит информацию уже про нее.

– А что должна уметь умная колонка, чтобы избежать участи быть вами распиленной?

– Если бы она не умела говорить, было бы здорово. Больше всего бесит, когда она начинает говорить, а если еще и переспрашивать. Часто неправильно понимает и начинает уточнять.

– Сергей, а где вы сейчас снимаетесь, над чем работаете?

– Ну, вот как раз у Олега, режиссера фильма, снимаюсь в новом проекте, пока раскрывать все карты не могу. Мы совсем недавно спустились с ним с гор, я еще никогда в жизни не жил в горах так долго безвыездно, не вырываясь в Москву. Два месяца подряд на Северном Кавказе провести! Это здорово – Домбай, Чегемские водопады, селение Эль-Тюбю, знаменитое своим Городом мертвых.

– А кого играете?

– Единственно нормально человека (смеется).

Знаете, сыграть нормального человека гораздо сложнее. Как только появляется просто хороший человек, всем сразу скучно. И в жизни так же. С негодяями проще.

Каждый из нас в жизни пару-тройку раз сталкивался с неадекватными людьми. И как только видишь что-то подобное на экране, почти инстинктивно реагируешь: "Тварь!" Видимо, это самый простой способ вызвать в зрителе хоть какой-то отклик – показать ему негодяя и несправедливость.

– Сергей, а по жизни вы сам какой человек?

– Тихий и добрый. Люблю дома полежать, книжки почитать. Мне, чтобы встряхнуться, зарядился энергией, нужно, чтобы собралась толпа, был движ. И по росту я небольшой, а в кадре по-другому выгляжу. Но тем интереснее из себя было выжимать те качества, которые несвойственны. Раньше, когда нужно было на кого-то орать в кадре, то было сложно, как-то даже нелепо, но потом, методом проб и тренировок, стало хорошо получаться.