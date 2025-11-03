Исполнительница хита "Шоколадка" Ксения Минаева поделилась в интервью планами выпустить альбом на стихи бабушки

В свои 26 лет Ксения Минаева стала одной из самых ярких молодых исполнительниц российской популярной музыки. Ее треки звучат на десятках радиостанций в России, Белоруссии, США, Израиля и других странах, а с 2024 года ее имя внесено в лонг-лист Forbes "30 до 30". Финалистку телешоу "Песни" (2 сезон, ТНТ) и артистку лейбла Gazgolder поклонники недавно смогли увидеть на иммерсивном шоу-концерте в пространстве "Море Музыки" в Москвариуме на ВДНХ.

– Ксения, вы тут написали в соцсетях: "Я каждый раз даю что-то особенное, но в этот раз будет разрыв мозга". Что это значит, что было?

– Это правда. Такого я еще никогда не делала. Это было не просто концертное выступление, а настоящее иммерсивное шоу. Гости могли слушать мои треки, ощущать ароматы, наблюдать за дельфинами и касатками за стеклом. Актеры погружали людей в атмосферу: декорации можно было трогать, запахи – море, горячая кукуруза, чурчхелла, жареные семечки – шли прямо с прилавка "у бабули". Катя IOWA продавала кукурузу, Гудрон был заблудившимся туристом, а диджей баба Тома взаимодействовала с публикой. Люди много смеялись, как и я. Для меня это одно из лучших выступлений, какое я когда-либо делала.

– А по музыке – что было в программе?

– Мы очень долго не могли выбрать, какие песни убрать – все звучало красиво. Концерт длился полтора часа, поэтому мы собрали только самое лучшее, "самые сливки".

– "Шоколадка" туда вошла?

– Конечно! Это самые сливочные сливки. Еще были "Эти цветы так кстати", "Чайник", "На ощупь", "Тот самый день", "Капюшон", "Ключи" и другие. В этот вечер я спела дуэты с Гудроном – "Я мечтаю о тебе". И с Катей IOWA, с которой мы 10 октября выпустили совместный трек "Сильная". Это откровенный разговор о том, что быть сильной – не значит выдерживать все, и что разрешить себе быть уязвимой – нормально.

– Над чем сейчас работаете?

– Планирую выпустить еще один сольный альбом и готовлю классные фиты с Бьянкой, Близким и Uma2rman.

Еще хочу выпустить вирусный сингл и сделать альбом по стихам моей бабушки. Это будет очень личный проект – для семьи и для меня самой. Именно бабушка учила меня играть на гитаре.

У нее не было музыкального образования, как и у меня, но она тонко чувствовала музыку и писала классные бардовские песни и стихи.

– Будет бардовская стилистика?

– В чистом виде нет, это будет моя интерпретация. У нее есть стихотворения, которые идеально ложатся на мой стиль пения. Бабушке всегда хотелось, чтобы я посмотрела на ее тексты своим взглядом – так я и сделаю.

– Ксения, объясните вообще, почему ваши песни так "заходят" аудитории?

– Не знаю, честно! Я никогда не пишу с мыслью "эта песня выстрелит". Все от сердца, по наитию. Я много слушала популярную музыку, у меня хорошая поп-наслушанность, и, возможно, это совпало с особенностями моего голоса. Плюс трудолюбие и удача. Если ты просто талантливый, но ничего не делаешь, на этом далеко не уплываешь…

– А вокалом занимаетесь каждый день?

– Нет, и это моя ошибка. Когда я познакомилась с Катей IOWA, она меня вдохновила своей дисциплиной – как она распевается перед каждым выступлением. Теперь хочу подключить педагогов, заниматься голосом, распеваться. Иначе мой голос не доживет до седин.

– Что вам ближе – соло или дуэты?

– Главное, кайфовать от процесса. Я люблю взаимодействие с людьми

– Как находите свою аудиторию?

– Сама в шоке (улыбается). Наверное, притяжение. Еще с Арбата вокруг меня стал формироваться круг друзей, коллег, слушателей. Все через теплое общение и уважение.

– Вы очень позитивный человек.

– Да, это правда. А еще и очень общительный!

– В 2024 году вас номинировали в Forbes "30 до 30". Какие ощущения?

– До сих пор не верю. Заплакала, когда узнала. Пройти путь от уличного музыканта на Арбате до Forbes, собирать залы, становиться узнаваемой – это невероятно. Когда начинала, не знала, куда податься, просто мечтала, что когда-нибудь получится.





– Помните свое первое выступление на Арбате?

– Было страшно. Очень страшно. Если бы вы знали, что это такое... Помню, села с гитарой, закрыла глаза, вся тряслась. Люди подходили, их становилось все больше и больше. Смесь эмоций: страха и восторга накрывала. Я отправилась покорять Москву с мечтой стать звездой, но даже не зная, получится ли.

– Ну и, конечно, нельзя не спросить про шлягер лета 2024 – "Шоколадку". Как она родилась?

– Можно сказать, что с ходу. После студии пришла домой, легла на расшатанный диван, взяла гитару с расстроенными струнами и просто начала играть. Все сложилось само: текст, мелодия. Мне нравилась легкая игра слов. Получилась песня про пару, которая только в начале отношений, влюблена и кайфует друг от друга. Все написалось буквально за час.

– Все хиты рождаются так легко?

– Ох, нет. Я пишу, когда внутри есть движение. Если идет легко – продолжаю, если нет – лучше подождать, нащупать удовольствие от того, что слышу.

– А у вас есть самые любимые песни?

– Все любимые по-своему. Сейчас кайфую от альбома "Полная комната любви" – он весь про любовь. Особенно "Ключи" – думаю, скоро о ней заговорят…

– А что в личной жизни? Вы тут, знаю, недавно поймали букет невесты? Замужество в планах?

– Есть вероятность. Думаю – да. Песни притянут!