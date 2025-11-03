Исполнительница хита "Шоколадка" Ксения Минаева рассказала о намерении выйти замуж

Летом 2024 года трек Ксении Минаевой "Шоколадка" неожиданно стал вирусным хитом – его крутили на радиостанциях, пели на улицах и танцевали под него в соцсетях. Молодая певица, начавшая путь с уличных выступлений на Арбате, буквально за одно лето прославилась на всю страну и даже попала в лонг-лист Forbes "30 до 30".

Сейчас Ксения Минаева активно строит музыкальную карьеру – выступает на крупных площадках, выпускает новые треки и готовит коллаборации с Бьянкой, Близким и Uma2rman. Недавно артистка устроила иммерсивное шоу-концерт в Москвариуме, где гости могли слушать ее песни под звуки и ароматы моря, наблюдая за касатками и дельфинами.





Но, как признается певица, несмотря на плотный график, место для личной жизни в ее сердце все же есть. Недавно Ксения поймала букет невесты и не скрывает, что, возможно, скоро и сама отправится под венец.

"Есть вероятность (выйти замуж. – Прим. ред.). Думаю – да. Песни притянут!" – делится звезда в эксклюзивном интервью с Клео.ру.

Свою личную жизнь Минаева старается не афишировать, поэтому кто именно украл сердце исполнительницы неизвестно. В 2023 году в одном из интервью Ксения признавалась, что она свободна. Но за два года, судя по всему, ситуация изменилась.