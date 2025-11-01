Певец JONY рассказал, зачем ему в райдере профессиональная массажистка

Накануне в Сети обсуждали певца JONY и необычный пункт в его райдере. В списке с трансфером, отелем и едой журналисты неожиданно обнаружили, что артист требует предоставить ему профессиональную массажистку.

Объяснить ситуацию решил сам певец. В эксклюзивном интервью Клео.ру Джони заявил, что частые перелеты оборачиваются неприятными последствиями для спины. А ведь чаще всего сразу после самолета артисту приходится выходить на сцену. Несколько минут массажа перед концертом значительно облегчают состояние и подготавливают мышцы к активностям перед зрителями, уверяет музыкант.

"У нас очень много перелетов, переездов, когда мы находимся в сидячем неудобном положении, и потом надо сразу выйти на сцену, а мышцы забиты. Вот совсем недавно у нас 5 часов перелет был, и массаж действительно здорово помогал", – прояснил ситуацию JONY.

Впрочем, как признается артист, скоро он уберет пункт про массажистку из своего райдера. Недавно Джони увлекся пилатесом и теперь у него нет нужды в частом массаже: "Это круто растягивает мышцы, уже не так болят спина и поясница".

Недавно, к слову, у JONY сбылась давняя мечта: он написал песню "Волк" для финальных титров фильма "Мажор в Дубае". Этно-поп трек с характерным вокалом и восточной атмосферой стал первой работой певца для большого кино. Артист признается, что давно мечтал внести вклад в создание фильма.