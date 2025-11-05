Британский актер Джонатан Бейли признан самым сексуальным мужчиной 2025 года

Джонатан Бейли возглавил ежегодный список самых сексуальных мужчин мира по мнению издания People.

Для 37-летнего британского артиста, известного по ролям в сериалах "Бриджертоны" и "Попутчики", а также по мюзиклу "Злая", это признание стало неожиданным. По словам Бейли, он с трудом удерживал новость в секрете от друзей и родных.

"Это огромная честь. Конечно, я невероятно польщен. И... это полный абсурд", – рассказал актер.

Бейли с улыбкой отмечает, что близкие видели его путь с самого начала и знают "все секреты" – от неуверенности до первых неудачных кастингов.

За последние годы актер закрепил за собой статус новой британской звезды Голливуда. Его роль лорда Энтони в "Бриджертонах" подарила ему международную известность, а участие в проекте "Попутчики" – номинацию на "Эмми". В прошлом году он также дебютировал в мюзикле "Злая", а вскоре появился и в блокбастере "Мир Юрского периода: Возрождение" в одном кадре с актрисой Скарлетт Йоханссон.

Родом из Оксфордшира, Бейли с детства грезил сценой: в пять лет он побывал на спектакле "Оливер!" и решил, что однажды тоже станет актером. Уже к семи он играл с Королевской шекспировской компанией, а спустя годы стал востребованным и на театральной, и на киноплощадке.

Несмотря на стремительный успех, актер не считает себя звездой. Бейли рассказал, что чувствует неловкость и вряд ли это ощущение когда-то его покинет.

Сейчас Джонатан готовится к выходу картины "Злая: Навсегда", которая появится в международном прокате 21 ноября. По словам актера, он старается насладиться последними неделями покоя перед новой волной внимания.