Звезда турецких сериалов Ханде Эрчел прилетела в Москву на премьеру нового фильма

Актриса Ханде Эрчел, уже полюбившаяся российской аудитории благодаря турецким сериалам "Постучись в мою дверь" (2020) и "Любовь не понимает слов" (2016–2017), прибыла в Москву, чтобы презентовать новой ленты "Оставь это ветру" (2025). Турецкая кинодива оказалась в аэропорту Внуково ранним утром 30 января, после чего отправилась в самое сердце столицы, чтобы разместиться в пятизвездочном отеле. Там ее уже ожидали журналисты.

Согласно имеющимся данным, в ту же гостиницу накануне заселился и Барыш Ардуч, исполнивший главную мужскую роль в "Оставь это ветру". Оба актера представят ромком широкой публике в кинотеатре "Октябрь" в вечерние часы четверга.

Новая кинолента "Оставь это ветру" повествует о судьбе наследников крупного бизнеса: целеустремленной и успешной Аслы, а также жизнерадостного серфера по имени Эге. Их романтическая история берет начало на побережье Чешме, неподалеку от Измира.

Стоит отметить, что визиты звезд турецкого экрана в Москву уже становятся традицией. К примеру, около года назад российская столица приняла актера Бурака Озчивита, который прославился благодаря сериалу "Великолепный век" (2011–2014). В 2024 году он даже успел поучаствовать в съемках "Елок 11".