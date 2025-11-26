Появилась информация о разводе Ларисы Гузеевой, которую она скрывала шесть лет

Пока все СМИ обсуждали рождение внучки в семье актрисы, оказалось, это совсем не единственное, что она тщательно скрывала от общественности. Согласно информации, предоставленной "Комсомольской правде" подругой звезды, Лариса Гузеева и ее муж, ресторатор Игорь Бухаров, официально расторгли брак около шести лет назад – еще в 2019 году.

С Игорем Бухаровым артистка познакомилась, когда ей было 18 лет, а будущему мужу – 17. По словам ресторатора, Гузеева ему всегда нравилась, но подойти к ней было невозможно: молодую актрису окружали толпы поклонников – состоятельных и взрослых. Их пути разошлись.

Лариса успела выйти замуж, родить сына и развестись. Уже в 90-х старые знакомые встретились снова, но роли поменялись. Игорь Бухаров стал известным ресторатором, а вот у Гузеевой дела не ладились. Мужчина окружил актрису вниманием и заботой, помогал с ребенком, и в итоге в 1999 году они поженились. Через год Лариса родила мужу дочь Ольгу.





Идеальными 20-летние отношения не были никогда. Актриса сама неоднократно делилась в интервью сложностями, которые возникали в паре. Например, звезда "Жестокого романса" признавалась в адюльтере, о котором муж был в курсе. Причем Лариса Гузеева всегда опасалась, что измена произойдет именно с его стороны, но Игорь Бухаров поводов не давал.

В 2016 году телеведущая публично жаловалась, что муж критикует ее внешность, и даже заявила ему в студии "Давай поженимся!": "Игорь, до свидания! Держать не буду!". Спустя год, по словам актрисы, они уже жили раздельно.

Несмотря на тихий развод в 2019 году, все это время актриса тепло отзывалась о бывшем муже, подчеркивая его ум и терпение. Поклонники предполагают, что Гузеева и Бухаров вновь сошлись, просто не стали повторно регистрировать брак.