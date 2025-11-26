Департамент имущества Москвы подал иск об изъятии недвижимости Тимура Батрутдинова

Департамент городского имущества Москвы направил в Бабушкинский районный суд исковое заявление с требованием изъять объекты недвижимости, принадлежащие комику Тимуру Батрутдинову. Судебный процесс назначен на 18 декабря, когда будет проводиться предварительная подготовка к рассмотрению дела.

Юморист фигурирует в числе 31 ответчика по иску, который касается имущества, расположенного в границах территории, предназначенной для комплексного развития городского пространства.

Программа комплексного развития территорий представляет собой масштабную инициативу московских властей, направленную на модернизацию неэффективно используемых городских зон. В рамках данной программы предполагается создание современной инфраструктуры, жилых комплексов и рабочих мест. Собственникам изымаемой недвижимости обычно предусмотрена компенсационная выплата.

Информация о конкретных объектах собственности, принадлежащих Тимуру Батрутдинову и подлежащих изъятию, пока не разглашается. Известно лишь, что они находятся в пределах территории, включенной в план комплексного развития столицы.

Напомним, что Тимур Батрутдинов приобрел широкую известность как резидент популярного юмористического шоу Comedy Club и участник множества телевизионных проектов. За свою карьеру артист принял участие в создании более 30 кинокартин и телесериалов, включая такие проекты как "Zомбоящик" и "Иван Васильевич меняет все".