Партнер беременной Лерчек, хореограф Луис Сквиччиарини, рассказал о планах на семью

Жених беременной Валерии Чекалиной опубликовал совместные кадры с блогершей и впервые сделал официальное заявление о будущем отцовстве. Аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини разместил фото домашней фотосессии, где пара запечатлена в танцевальных движениях: Валерия в легком белом платье, а Луис – в классической рубашке и брюках.





Для танцора этот ребенок станет первым, тогда как Чекалина ожидает четвертого малыша. Несмотря на то, что звезда соцсетей по-прежнему находится под домашним арестом в рамках уголовного дела, ее жених заявил о намерении полностью поддерживать возлюбленную и ее детей. Он подчеркнул, что воспринимает грядущие перемены как шаг в новую личную реальность и считает заботу о будущей семье ключевой задачей.

Высказалась и мать Валерии, которая ведет соцсети дочери – самой Чекалиной пользоваться связью запрещено. Она отметила, что беременность наступила в непростой период, но семья принимает это событие как возможность для обновления и надежды.

По словам родственников, фотосессию провели дома, при участии друзей пары. Поклонники заметили, что Луис фактически взял на себя роль основного помощника: он продолжает работать преподавателем танцев и обеспечивает быт многодетной матери, пока та не может вернуться к прежней активности.

История отношений Лерчек и Сквиччиарини началась три года назад, когда блогер пришла к хореографу на занятия танго. Со временем общение переросло в роман, а теперь – в подготовку к рождению общего ребенка. Суд между тем продлил меры пресечения как Валерии, так и ее бывшему супругу Артему Чекалину, и блогер по-прежнему добивается разрешения посещать врачей, чтобы наблюдать беременность под контролем специалистов.