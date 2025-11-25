Звезда "Американского пирога" Тара Рид заявила, что ее опоили наркотиком в баре

50-летняя американская актриса Тара Рид, известная по популярной франшизе "Американский пирог", была экстренно госпитализирована после инцидента в отеле Роузмонта под Чикаго. Артистка утверждает, что потеряла контроль над состоянием после того, как в ее напиток могли подмешать наркотическое вещество. Ситуация произошла поздним вечером 23 ноября, вскоре после заселения в гостиницу.

Рид рассказала, что спустилась в бар отеля, где сделала заказ, а затем вышла на улицу. Когда она вернулась к столику, бокал оказался накрыт салфеткой, которую она не использовала. Актриса выпила оставшийся напиток, после чего перестала помнить происходящее. Позже сотрудники отеля вызвали скорую помощь: прибывшие специалисты обнаружили ее в тяжелом состоянии и доставили в ближайший медицинский центр.





Свидетель, оказавшийся рядом в момент инцидента, утверждает, что до приезда медиков актриса выглядела крайне дезориентированной. В распоряжении СМИ оказалась видеозапись, на которой Рид выводят из гостиницы на носилках. Представитель актрисы сообщила, что она уже подала заявление в полицию, полагая, что в ее напиток вмешались намеренно. Однако местные правоохранители подтвердили лишь вызов из-за "плохого самочувствия" и сообщили, что официального заявления о возможном подмешивании веществ пока не поступало.

Ранее в прессе не раз обсуждали проблемы Тары Рид, связанные с употреблением психоактивных веществ, однако актриса настаивает, что в этот вечер выпила только один бокал вина. Сейчас, по словам ее окружения, она проходит медицинское наблюдение и намерена добиться расследования обстоятельств произошедшего.