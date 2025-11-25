Зара рассказала, что едва не потеряла ребенка при первых родах

Певица Зара в интервью Наталье Подольской поделилась подробностями рождения своего первенца. Артистка призналась, что во время появления на свет старшего сына Даниила возникла серьезная угроза для жизни младенца.

Исполнительница вспомнила, что беременность протекала абсолютно нормально и достигла полного срока. Утром в день родов она почувствовала недомогание и тянущие ощущения в животе. После телефонной консультации с врачом супруги направились в медицинское учреждение, где ситуация мгновенно приобрела критический характер.

Ультразвуковое исследование выявило внезапное отслоение плаценты, что привело к острой кислородной недостаточности у плода. Медикам пришлось действовать немедленно – роженицу экстренно подготовили к оперативному вмешательству. Как отметила Зара, в тот момент существовала реальная опасность потерять ребенка.

Несмотря на болезненные ощущения, рождение прошло благополучно. Врачи смогли стабилизировать состояние младенца, который появился на свет без видимых осложнений. Медицинский персонал признался, что случай действительно был непростым, но завершился успешно.

"Помню, как врач сказала: "Вы нас напугали, но ребенок родился здоровым, все отлично". Ни кровотечения не было, ни воды не отошли, просто тянуло живот", – рассказала певица.





Зара также высказалась о возможных последствиях перенесенной гипоксии. Даниил начал разговаривать значительно позже сверстников – только после двух с половиной лет. Справиться с задержкой речевого развития помог квалифицированный логопед, подобранный по рекомендации ведущего детского невролога. После нескольких месяцев занятий мальчик не только заговорил, но и быстро наверстал упущенное в коммуникативном развитии.