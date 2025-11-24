Елизавета Туктамышева объявила о завершении спортивной карьеры

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева приняла решение о завершении профессиональной спортивной карьеры. Об этом чемпионка мира и Европы сообщила в интервью для ютуб-канала "Витя Кравченко".

В своем обращении 28-летняя спортсменка подчеркнула, что фигурное катание стало для нее настоящей жизнью, наполненной как трудностями, так и яркими достижениями. Туктамышева выразила глубокую благодарность всем, кто сопровождал ее на протяжении спортивного пути, включая родных, тренеров и многочисленных поклонников.

Слова признательности прозвучали и в адрес наставников – Алексея Мишина, под руководством которого спортсменка достигла наибольших успехов, а также Светланы Веретенниковой, ставшей ее первым тренером. По словам фигуристки, окончательное решение было принято ею во время прогулки у Финского залива и далось достаточно легко:

"Я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера, и я ни о чем не жалею. Объявляю о завершении своей спортивной карьеры без сожалений".

За годы выступлений Туктамышева собрала впечатляющую коллекцию наград. В ее активе золотые медали мирового первенства 2015 года и европейского чемпионата того же сезона, серебро чемпионата мира 2021 года, а также победа в финале Гран-при. Спортсменка также отмечалась успехами в командных соревнованиях, завоевав медали различного достоинства на командных чемпионатах мира.

Напомним, что еще в октябре 2023 года Елизавета Туктамышева объявила о временной приостановке выступлений, что многие расценили как предвестник скорого завершения карьеры.