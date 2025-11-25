Продюсер Эдуард Барк умер в возрасте 36 лет

На 37-м году жизни скончался Эдуард Барк, основатель и руководитель медиахолдинга All Stars. Согласно официальной информации, смерть молодого продюсера наступила во сне вследствие внезапной остановки сердца.

Трагическое известие подтвердила спутница жизни Барка Марина Ермошкина, совместно с которой они недавно основали музыкальное агентство. По ее словам, последние месяцы стали для Эдуарда периодом серьезных испытаний, связанных с давлением со стороны недоброжелателей.

Коллеги и друзья запомнили Барка как исключительно порядочного и доброжелательного человека, обладающего невероятной внутренней силой и благородством. Возглавляемый им медиахолдинг считался примером высочайшего профессионализма, смелых творческих решений и сплоченной командной работы.

Под руководством Эдуарда Барка компания реализовывала амбициозные проекты, включая недавнее сотрудничество с заслуженным артистом России Димой Биланом. Летом этого года в рамках партнерства с лейблом All Stars музыкант представил свой новый альбом Vector V.

Внезапная кончина молодого продюсера оборвала многообещающие планы по расширению влияния медиахолдинга на международной музыкальной арене. Информация о дате и месте прощания с Эдуардом Барком будет объявлена дополнительно после решения организационных вопросов.