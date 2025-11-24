Умер легендарный футболист "Спартака" Никита Симонян

Легендарный нападающий "Спартака" и одна из самых значимых фигур в истории отечественного футбола Никита Симонян ушел из жизни, не дожив менее года до своего 100-летнего юбилея. Его вклад в развитие игры в СССР и России считался уникальным: долгие десятилетия он оставался символом эпохи, влияя на спортивную культуру далеко за пределами футбольного поля.

Игровая карьера Симоняна пришлась на годы послевоенного становления советского спорта. В составе "Спартака" он стал одним из ключевых форвардов страны и удерживает рекорд клуба по количеству забитых мячей, завершив выступления с показателем в 160 голов. Его результативность в чемпионате СССР долго оставалась ориентиром для новых поколений игроков. В 1950 году он установил результат, который почти три десятилетия считался недосягаемым.

Свою известность Симонян укрепил и на международной арене. В 1956 году он стал олимпийским чемпионом, а спустя два года открыл счет голам сборной СССР на мировых первенствах, поразив ворота команды Англии. Эти достижения сделали его одним из первых футболистов страны, получивших по-настоящему широкое признание.

После завершения игровой карьеры Симонян стал успешным тренером. В 1970-х он возглавил "Арарат", приведя ереванский клуб к победам в чемпионате и Кубке СССР – результату, который не повторен до сих пор. Позднее он дважды выигрывал чемпионат уже со "Спартаком", подтверждая статус универсального специалиста, способного формировать команду как игрок и как наставник.

Несмотря на масштаб влияния, Никита Симонян оставался сдержанной и спокойной фигурой, далекой от конфликтов и публичных скандалов. В последние годы его имя упоминалось прежде всего как имя патриарха российского футбола – человека, который олицетворял традиции и нравственную опору спорта прошлого века.