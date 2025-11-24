Супруга Брюса Уиллиса сообщила о подготовке к смерти актера

Эмма Хеминг-Уиллис, супруга голливудского артиста Брюса Уиллиса, рассказала о тщательной подготовке к его предстоящему уходу. По словам женщины, она заблаговременно продумала все организационные вопросы, чтобы в трудный момент семья могла полностью сосредоточиться на переживании утраты.

Семейство Уиллиса уже три года живет, наблюдая за прогрессирующей лобно-височной деменцией, диагностированной у актера. Это нейродегенеративное заболевание продолжает неуклонно развиваться, лишая 70-летнего артиста когнитивных функций и способности к коммуникации. В настоящее время звезда Голливуда проживает в специально оборудованном доме с круглосуточным медицинским наблюдением, где созданы все условия для его комфорта.

Вместе с тем Эмма оказывает психологическую поддержку их общим дочерям – 13-летней Мэйбл и 11-летней Эвелин. Она старается мягко готовить девочек к неизбежным изменениям в состоянии отца, сохраняя при этом атмосферу стабильности и защищенности в семье.





Важным решением, принятым совместно с родными, стала передача мозга актера для научных исследований после его кончины. Пойти на этот шаг семье было непросто, но они понимают, что это может внести значительный вклад в изучение редких форм деменции и помочь другим семьям, столкнувшимся с аналогичным диагнозом.

Личный опыт ухода за тяжелобольным супругом вдохновил Эмму Хеминг-Уиллис на создание книги, где она делится практическими советами и эмоциональными переживаниями. Эта работа призвана поддержать тех, кто оказался в похожей ситуации, и разрушить общественные табу вокруг тем паллиативного ухода и неизлечимых заболеваний.