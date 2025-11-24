Футболист Игорь Акинфеев ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Футболист, действующий капитан ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев во время презентации автобиографии в ТАСС признался, что никогда не ставил перед собой задачу перейти в европейские команды. Он сосредотачивался на игре за армейцев и видел смысл в том, чтобы развиваться в рамках одного коллектива. По словам голкипера, его мотивация основана на искреннем отношении к делу и готовности трудиться ради результата.

Отвечая на вопрос о возможном завершении карьеры, Акинфеев подчеркнул, что остается действующим игроком и не рассматривает уход из футбола как актуальный вопрос.

"Когда меня об этом спрашивают, вопрос удивляет. Я – действующий игрок ЦСКА, и что будет в дальнейшем, узнаем вместе. Тренером пока становиться не собираюсь, но если понадоблюсь, то всегда буду рядом", – сказал футболист в интервью.

Игорь отметил, что сохраняющийся интерес к футболу – ключевой фактор, который удерживает его в профессии. Спортсмен убежден, что, потеряв это внутреннее стремление, он бы завершил карьеру значительно раньше.

Вспоминая ранее детство и начало своего профессионального пути, Акинфеев не стал отрицать, что тогда складывались благоприятные обстоятельства для построения карьеры. Однако голкипер убежден, что профессиональное становление зависит от личного выбора и внутренней дисциплины. Мол, ориентир на славу и материальные ожидания часто приводит молодых спортсменов и их родителей к ошибочным установкам. "Из 100 человек один-два, может, выбьются, и это максимум. И не факт еще, что они на уровне лиги будут играть, проявят себя. И тогда начинается горечь, слезы и все остальное", – сказал Игорь.