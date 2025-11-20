Группа "Тату" встретилась с Канье Уэстом на открытии бутика Гоши Рубчинского в Токио

Российский дуэт "Тату", вновь объединившийся после долгого перерыва, появился на открытии нового магазина бренда Гоши Рубчинского в Токио. Лена Катина и Юлия Волкова прилетели в японскую столицу, чтобы поддержать дизайнера, с которым в этом году начали сотрудничать в качестве амбассадоров. На мероприятии певицы встретились с Канье Уэстом, ранее работавшим с Рубчинским над несколькими проектами.

На открытии артистки позировали вместе с музыкантом и дизайнером, став частью светской программы, сопровождавшей презентацию. Образы обеих участниц "Тату" были выдержаны в стилистике панк-рока с характерными элементами кожи и клетки, что совпадает с эстетикой, которой Рубчинский активно придерживается, опираясь на атмосферу 90-х.

После официальной части гости переместились на частную вечеринку, где дуэт планировал выступить. Для "Тату" это стало очередным публичным мероприятием, подтверждающим активное возвращение на сцену: за последние месяцы Катина и Волкова дали несколько концертов и начали работать над новым туром.

После воссоединения группы "Тату" Юлия Волкова и Лена Катина заявили, что прежние разногласия остались в прошлом, и теперь они сосредоточены на совместной работе.