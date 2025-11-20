Актер из "Убойной силы" Владимир Колганов задержан за публикацию фото обнаженного ребенка

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали актера Владимира Колганова, известного зрителям по сериалам "Убойная сила" и "Улица разбитых фонарей" . Информация об этом появилась в четверг в Telegram-канале Shot.

По данным собеседников канала, проверка касается возможного появления в сети снимков, на которых, предположительно, запечатлен обнаженный ребенок. В публикации утверждается, что к эпизоду может иметь отношение не только артист, но и его знакомый – предприниматель Евгений Кириллов. Его, как сообщается, задержали одновременно с Колгановым.

Следствие изучает версию о том, что изображения могли оказаться на зарубежных площадках и в закрытых интернет-разделах. В квартирах мужчин уже работали оперативные группы.

На данный момент официальные структуры ситуацию не комментируют. Подробности дела не раскрываются.