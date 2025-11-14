Анна Семенович получила медаль "За труды в культуре и искусстве"

Певица и телеведущая Анна Семенович удостоилась государственной награды – медали "За труды в культуре и искусстве". Торжественная церемония вручения прошла в Министерстве культуры Российской Федерации при участии министра Ольги Любимовой.

Награждение состоялось в рамках официального мероприятия по чествованию деятелей культуры. Семенович получила награду из рук главы ведомства Ольги Любимовой в Большом кинозале министерства. Артистка поделилась, что испытывала особое волнение перед церемонией и долго готовилась к этому событию.





В своей благодарственной речи певица отметила особую значимость этой награды. Она напомнила, что в прошлом, будучи спортсменкой, получала различные призы и медали, однако именно эта государственная награда в сфере культуры стала для нее первой и особенно ценной.

Исполнительница подчеркнула важность российской культуры на международной арене и выразила гордость за возможность быть частью творческого сообщества страны. По ее словам, возможность дарить зрителям радость через сценическое искусство является для нее особой миссией.

Вместе с Анной Семенович государственные награды получили и другие представители культурной сферы – артисты симфонических оркестров, работники киностудии "Союзмультфильм", театральные деятели и реставраторы. Министр культуры в своей речи отметила вклад каждого награжденного в развитие отечественной культуры и пожелала дальнейших творческих успехов.