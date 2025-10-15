Бывший муж Бритни Спирс рассказал, что нашел ее ночью с ножом в детской комнате

Бывший муж звезды 2000-х Бритни Спирс, Кевин Федерлайн, выпустил откровенные мемуары под названием You Thought You Knew, где поделился страшными подробностями жизни с певицей. По его словам, звезда часто вела себя непредсказуемо и нередко приводила в ужас сыновей.

Федерлайн вспоминает, что Бритни могла среди ночи появиться в детской, держа в руках нож.

"Иногда сыновья просыпались по ночам и видели, как она молча стоит в дверях, наблюдая за ними спящими с ножом в руке", – говорится в книге.

По признанию Кевина, из года в год ситуация становилась все тревожнее. В какой-то момент он понял, что нельзя и дальше делать вид, что проблемы нет.

После развода дети остались жить с отцом, и долгое время поклонники обвиняли именно Федерлайна в том, что он якобы "забрал" сыновей у матери. Однако сам он утверждает, что действовал исключительно ради их безопасности и психологического благополучия.



В 2008 году певица была госпитализирована в психиатрическую клинику. По словам Федерлайна, это стало одной из самых тяжелых ночей в его жизни, и он действительно переживал за Бритни.



Теперь же Кевин уверен – звезде нулевых по-прежнему требуется профессиональная помощь. Он считает, что движение #FreeBritney, призванное освободить певицу от опекунства ее отца, сыграло с ней злую шутку.

"Это движение так сильно очернило людей из окружения Спирс, что специалисты, способные помочь ей, могут просто побояться вмешаться в эту историю", – пишет экс-супруг певицы.

Сегодня 43-летняя певица живет одна и регулярно публикует в соцсетях странные видео, где танцует в откровенных нарядах. Недавно фанаты заметили беспорядок в ее доме, на что Бритни резко ответила: "Позор тем, кто судил мой дом!"