Находящаяся под домашним арестом Лерчек забеременела

Блогерша больше года находится под домашним арестом и ждет суда. Накануне стало известно, что Лерчек в четвертый раз станет мамой.

Блогер Валерия Чекалина, знакомая публике как Лерчек, снова станет мамой. Информация о ее беременности появилась в материалах следствия. К делу приобщена справка от гинеколога. Это подтвердил источник из окружения самой звезды соцсетей.

Напомним, Чекалина сидит под домашним арестом по делу о переводе более 250 млн рублей за границу. Вместе с экс-супругом Артемом Чекалиным она проходит по обвинению в незаконных валютных операциях. Следствие считает, что часть платежей была проведена по поддельным документам.

К слову, Валерия уже воспитывает троих наследников от бывшего мужа. В браке с Артемом Чекалиным, который длился 12 лет, родились близнецы Богдан и Алиса, а позже сын Лев. Пара рассталась летом прошлого года. Кто станет отцом четвертого малыша, пока неизвестно.

После развода блогер участвовала в реалити-шоу и оказалась в центре публичного скандала из-за интрижки с рэпером Натаном. Его супруга, узнав о связи, покинула семью, а позже вернулась к мужу.

Тем временем мать блогера начала продавать вещи дочери. По словам окружения семьи, финансовая ситуация у них ухудшилась.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

