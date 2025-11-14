Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая удочерили девочку

Юлия Высоцкая дала откровенное интервью Лауре Джугелии, в котором признала, что они с 88-летним мужем Андреем Кончаловским стали родителями приемного ребенка. По словам актрисы, они всегда мечтали о пятерых детях.

"Часто думали о том, чтобы усыновить/удочерить кого-то. И вот недавно у нас появилось такое чудо – Соня", – поделилась 55-летняя артистка.

По словам Высоцкой, новый член семьи в их доме появился еще четыре года назад, но рассказать они решились только сейчас. Юлия отметила, что не планировали скрывать малышку, но и афишировать это тоже не стали.

"Ей было 9 дней, когда случилось это чудо (девочка стала членом семьи. – Прим. ред.)", – рассказала Юлия.

Она также напомнила, что уже восемь лет является попечителем фонда "Измени одну жизнь" – организации, которая помогает детям-сиротам обрести семью, создавая видеоанкеты и поддерживая потенциальных родителей. Актриса отметила, что несколько ее знакомых нашли своих будущих детей именно благодаря этому фонду.

Напомним, режиссер и актриса вместе почти 30 лет. Пара познакомилась в середине девяностых на премии "Кинотавр". За годы брака у супругов родились двое детей – дочь Мария и сын Петр. Однако в 2013 году в семье произошло несчастье: вместе с отцом девочка попала в ДТП. Получив серьезную травму головы, она перенесла несколько операций, и ее ввели в медикаментозную кому.