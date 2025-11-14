Карди Би стала мамой в четвертый раз

Карди Би сообщила, что вновь стала мамой – рэперша опубликовала эмоциональное признание в соцсетях и подтвердила, что в ее жизни началась "новая глава". По словам артистки, появление малыша – еще один повод быть "лучшей версией себя".

По данным источника, Карди родила сына на прошлой неделе. В момент рождения рядом был ее возлюбленный, игрок НФЛ Стефон Диггс – для пары это первый общий ребенок.

Об отношениях звезды и спортсмена начали говорить в начале года, а весной они впервые подтвердили роман, выйдя вместе в свет. Летом обсуждались слухи о разрыве, однако пара продолжала появляться на публике и общаться в соцсетях, что опровергало домыслы. Теперь же в их жизни начался новый семейный период.

Для Карди Би это четвертый ребенок: у нее уже есть трое наследников от бывшего избранника Оффсета – дочь Каллен, сын Уэйв и еще одна дочь Блосс. Несмотря на сложные отношения с экс-супругом, артистка неоднократно подчеркивала, что старается сохранить стабильность ради детей.

Артистка пока не раскрыла имя новорожденного, однако поклонники уже поздравляют ее с пополнением и ждут новых подробностей.