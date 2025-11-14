Шакира посетила премьеру "Зверополиса 2" с сыновьями

Певица Шакира появилась на мировой премьере анимационного фильма "Зверополис 2" в Лос-Анджелесе вместе с сыновьями – 12-летним Миланом и 10-летним Сашей. Артистка прошлась по красной дорожке, демонстрируя гармоничные семейные отношения после расставания с их отцом, футболистом Жераром Пике.

Звездное трио предстало в гармоничных образах дизайнера Стеллы Маккартни, выдержанных в лавандовой цветовой гамме. Шакира выбрала элегантное облегающее платье с длинным шлейфом, в то время как юные наследники облачились в классические костюмы с галстуками-бабочками. Подобный публичный выход с детьми стал для певицы особенным событием после завершения отношений с Пике.

Для музыкального сопровождения сиквела Шакира записала новую композицию "Zoo", к которой был снят видеоклип. Премьера работы состоялась одновременно с выходом картины в прокат. Артистка вновь озвучила персонажа по имени Газель, продолжив сотрудничество с создателями анимационной франшизы.

Напомним, что отношения между Шакирой и Жераром Пике начались в 2011 году и продолжались более десяти лет. Несмотря на рождение двух сыновей, пара не оформляла брак официально. Расставание в 2022 году сопровождалось громким скандалом, связанным с изменой футболиста. С тех пор певица самостоятельно воспитывает детей.