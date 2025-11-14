Поклонник Леди Гаги обратился к ней на русском языке перед концертом: "Россия тебя любит!"

Накануне концерта Леди Гаги в Лионе поклонники обратили внимание на неожиданный момент: прямо перед выходом артистки на сцену на больших экранах появились послания от фанатов со всего мира – среди них оказалось и обращение на русском языке.

Согласно кадрам, которые разошлись по соцсетям, одно из посланий принадлежало 31-летнему зрителю по имени Артем. В сообщении он обратился к певице на русском.

"Гага, ты вдохновение для нескольких поколений. Россия тебя любит! Мир!" – написано на большом экране.

Шоу во Франции стало частью европейского тура певицы.

Тем временем внимание прессы приковано и к личной жизни звезды. Леди Гага продолжает встречаться с предпринимателем Майклом Полански. Ранее источники сообщали, что он сделал артистке предложение, подготовив кольцо с крупным бриллиантом. Дата свадьбы пока остается неизвестной, однако источники утверждают, что Полански готов к церемонии "в любой момент", когда певица будет к этому расположена.