Поклонник Леди Гаги обратился к ней на русском языке перед концертом: "Россия тебя любит!"

 1140

Фанат написал певице сообщение на русском, которое высветилось на большом экране перед концертом.

Накануне концерта Леди Гаги в Лионе поклонники обратили внимание на неожиданный момент: прямо перед выходом артистки на сцену на больших экранах появились послания от фанатов со всего мира – среди них оказалось и обращение на русском языке.

Согласно кадрам, которые разошлись по соцсетям, одно из посланий принадлежало 31-летнему зрителю по имени Артем. В сообщении он обратился к певице на русском. 

"Гага, ты вдохновение для нескольких поколений. Россия тебя любит! Мир!" – написано на большом экране. 

Шоу во Франции стало частью европейского тура певицы. 

Тем временем внимание прессы приковано и к личной жизни звезды. Леди Гага продолжает встречаться с предпринимателем Майклом Полански. Ранее источники сообщали, что он сделал артистке предложение, подготовив кольцо с крупным бриллиантом. Дата свадьбы пока остается неизвестной, однако источники утверждают, что Полански готов к церемонии "в любой момент", когда певица будет к этому расположена.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

