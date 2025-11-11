Фигуристка Евгения Медведева выходит замуж за Ильдара Гайнутдинова

Фигуристка Евгения Медведева официально подтвердила слухи о помолвке, опубликовав видео с момента, когда ее бойфренд, танцор Ильдар Гайнутдинов, сделал предложение. На кадрах – трогательная сцена с кольцом, улыбками и объятиями.

Ранее внимательные зрители уже заподозрили, что пара готовится к важному событию. На третьем этапе Гран-при России в Казани Медведева, работавшая комментатором, появилась с крупным кольцом на безымянном пальце. Тогда фанаты писали: украшение подозрительно похоже на помолвочное.



Пара не торопилась с официальными комментариями, но теперь сомнений не осталось – Евгения Медведева выходит замуж. Видео спортсменки стало финальной точкой в череде слухов, которые активно обсуждались в сети.



О романе 25-летней фигуристки и 24-летнего танцора стало известно в 2025 году, после того как они опубликовали совместные фото. Знакомство пары произошло во время съемок шоу "Звездные танцы", где творческое сотрудничество быстро переросло в личные отношения.



Напомним, ранее Евгения Медведева встречалась с фигуристом Дмитрием Чигиревым. После расставания спортсменка сосредоточилась на карьере и творческих проектах, а теперь, похоже, готова начать новую главу своей жизни.

