Валерия Гай Германика стала бабушкой в 41 год

Режиссер и сценарист Валерия Гай Германика, известная своими провокационными проектами и выразительным стилем, сообщила радостную новость – она впервые стала бабушкой.

Поводом для откровения стал день рождения ее младшего сына Августа. Праздник прошел в загородном доме в кругу семьи и близких друзей. Среди праздничных снимков появилось фото, на котором Валерия держит на руках младенца. Лицо малышки звезда аккуратно прикрыла смайликом.





"Дети растут и внуки растут. В карусели – дети, внучка и друзья", – делится Валерия.



По информации из окружения семьи, мамой стала несовершеннолетняя дочь Валерии – 17-летняя Октавия. На фото с вечеринки также можно заметить молодого мужчину, которого называют отцом ребенка. Судя по кадрам, малышке порядка шести месяцев.



Валерия Гай Германика сама стала мамой в 24-летнем возрасте – тогда, в 2008-м, родилась Октавия. Позже у режиссера появились еще двое детей – Северина и Август. За плечами у Гай Германики несколько браков. Сейчас Валерия свободна.