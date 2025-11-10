СК возбудил уголовное дело об угрозе убийством Ларисе Долиной

Против неизвестных, угрожавших Ларисе Долиной и ее представителю, возбуждено уголовное дело. Как сообщают СМИ, поводом стали угрозы, связанные с расследованием мошенничества, в котором сама артистка проходит как потерпевшая.

По данным источников, все началось осенью прошлого года. Неизвестные требовали, чтобы Долина забрала заявление о мошенничестве с ее квартирой, и в противном случае обещали "взорвать машину или убить".

Теперь история дошла до суда. На скамье подсудимых – четверо: москвичка Анжела Цырульникова, двое ранее судимых мужчин – Артур Каменецкий из Казани и Дмитрий Леонтьев из Йошкар-Олы, а также 21-летний Андрей Основа из Тольятти.

Последний уверяет, что тоже стал жертвой аферистов. По словам мужчины, банковская карта, на которую артистка переводила деньги, действительно принадлежит ему, но он понятия не имел, что ее используют в преступных схемах.

Адвокат певицы сообщил, что угрозы поступали в период активного разбирательства. Неизвестные настаивали, чтобы дело "замяли", но команда артистки отказалась идти на уступки. Сама певица ситуацию публично не комментирует.