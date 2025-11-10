39-летний Роберт Паттинсон заявил, что он зумер

Актер, когда-то пленивший сердца вампирской романтикой и теперь уверенно шагающий по супергеройской вселенной, неожиданно объявил себя… зумером. Во время интервью Роберт Паттинсон заявил, что ощущает себя представителем именно этого поколения, несмотря на то, что родился в 1986 году.

На реплику Дженнифер Лоуренс, которая уточнила: "Я верю, что ты веришь, что ты зумер, но в каком году ты родился?", Паттинсон ответил коротко: "Это неважно".

После этого соцсети разделились на два лагеря. Одни считают ответ актера остроумным троллингом медиа – в духе современного инфлюенсера, который ловко играет с образом и вниманием аудитории. Другие, напротив, упрекнули Паттинсона в отрыве от реальности: ведь по всем демографическим данным он родился в 1986 году – задолго до появления поколения Z.

Эксперты медиаполя объясняют, что подобные заявления – не просто каприз звезды, а стратегический шаг. В эпоху, когда границы между поколениями стираются, артисты все чаще используют самоидентификацию как маркетинговый инструмент. Быть "зумером по духу" – значит говорить на языке новой аудитории, оставаться в повестке и собирать лайки не хуже 20-летних тиктокеров.