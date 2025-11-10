Дмитрий Дибров выставил на продажу виллу, названную в честь бывшей жены

Телеведущий Дмитрий Дибров принял решение о продаже семейного особняка "Полина", названного в честь его бывшей супруги. Роскошная вилла площадью 1,2 тысячи квадратных метров в подмосковной деревне Лапино предлагается покупателям за 570 миллионов рублей.

Объявление о продаже недвижимости появилось на одной из популярных онлайн-платформ. На фотографиях, сопровождающих предложение, можно увидеть просторную гостиную с камином и роялем, несколько спален, три ванные комнаты, две сауны, а также бассейн и зону с тренажерами. Особого внимания заслуживает ботанический сад с солярием и уютный пруд на территории участка.





По информации из окружения шоумена, Дибров лично руководил процессом строительства и оформления интерьеров, выбрав лаконичный стиль с элементами японского дизайна. В некоторых помещениях до сих пор сохранились портреты Полины Дибровой.

Напомним, что бракоразводный процесс между Дмитрием и Полиной Дибровыми был завершен в сентябре текущего года после 16 лет совместной жизни. По данным источников, причиной расставания стала измена женщины с бизнесменом Романом Товстиком, который проживает по соседству.

После развода Полина с тремя общими детьми арендовала дом неподалеку от бывшего семейного гнезда. Близкие к телеведущему люди отмечают, что, несмотря на внешнее спокойствие, Дмитрий Дибров тяжело переживает распад семьи.