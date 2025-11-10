Евгения Медведева спровоцировала слух о помолвке с Ильдаром Гайнутдиновым

Фигуристка Евгения Медведева привлекла внимание поклонников, появившись на третьем этапе Гран-при России в Казани. Спортсменка, работавшая в качестве комментатора соревнований, надела массивное кольцо с крупным камнем на безымянном пальце правой руки.

Украшение, напоминающее помолвочное, сразу вызвало предположения о возможной помолвке 25-летней Медведевой с ее возлюбленным – 24-летним танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Пара состоит в отношениях более года, однако сами спортсмены пока не комментируют распространившиеся слухи.





Мнения поклонников разделились. Часть подписчиков уже поздравила фигуристку с предполагаемым важным событием, тогда другие отметили, что Медведева нередко носит различные кольца и ранее появлялась с украшениями на этом пальце.

Роман спортсменки и солиста Театра танца Аллы Духовой Todes стал публично известен в июле 2025 года, когда они опубликовали совместные фотографии. Пара познакомилась во время участия в телепроекте "Звездные танцы", где их профессиональное сотрудничество переросло в личные отношения.

Напомним, что до отношений с Ильдаром Гайнутдиновым Евгения Медведева более двух лет встречалась с фигуристом Дмитрием Чигиревым. Недавно стало известно о браке ее бывшего возлюбленного с хореографом Ларисой Урусовой.