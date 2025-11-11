Меган Маркл спровоцировала слухи о третьей беременности

В сети обсуждают внешний вид Меган Маркл – пользователи заподозрили, что 44-летняя герцогиня Сассекская может ожидать третьего ребенка. Поводом для слухов стали недавние выходы Меган, где многие заметили изменения в ее силуэте и выбор заметно более закрытых нарядов.

На благотворительном гала-вечере Baby2Baby 2025, куда Маркл пришла вместе с принцем Гарри, она появилась в тотал-блэк аутфите – черной водолазке и длинной юбке в пол. Простота силуэта лишь усилила внимание к ее фигуре: комментаторы уверены, что под тканью скрывается округлившийся живот.





Похожая реакция последовала и после показа Balenciaga в Париже, где герцогиня выбрала свободное черное платье. Еще больше обсуждений появилось после свежего видео из блога супругов, где Меган, наблюдая за баскетбольным матчем, выглядит "по-другому", как отмечают пользователи соцсетей.

Напомним, Меган и принц Гарри поженились восемь лет назад и уже растят двоих наследников – шестилетнего Арчи и четырехлетнюю Лилибет. Пара известна своим стремлением оберегать их частную жизнь, поэтому снимки малышей, как правило, публикуют, не показывая их лица.



С момента отказа от королевских обязанностей пять лет назад супруги живут в Калифорнии. Гарри все чаще отмечает, что его тянет домой, в Англию, и поговаривает о возможном возвращении. А вот Меган, напротив, активно развивает собственные проекты в США. Среди последних – участие в новом голливудском фильме с Бри Ларсон и Лили Коллинз, где, по информации инсайдеров, она сыграет саму себя.

