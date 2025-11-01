Актер Роберт Инглунд получил именную звезду на "Аллее славы" в Голливуде

В Голливуде состоялась церемония, на которой актер Роберт Инглунд, известный по роли Фредди Крюгера из культовой серии "Кошмар на улице Вязов", получил звезду на знаменитой "Аллее славы".

На мероприятие поддержать 78-летнего артиста пришли его коллеги – режиссер и актер Элай Рот, а также актриса Хезер Лэнгенкэмп, снимавшаяся вместе с ним в нескольких кинолентах франшизы.

В беседе с журналистами Инглунд признался, что впервые оказался на этой улице в детстве. Тогда он мечтал о том, что когда-нибудь его имя появится среди имен других звезд.

Актер отметил, что намерен ухаживать за своей звездой лично: он пообещал ежегодно приходить и поддерживать плиту в чистоте. Если на памятном знаке появится жвачка, Инглунд пошутил, что удалит ее "когтями Фредди".

Сценическая карьера Роберта началась еще в детстве – в 12 лет он впервые вышел на театральные подмостки. Позже артист учился актерскому мастерству в театре Мидоу-Брук при Оклендском университете.

Мировое признание пришло к Инглунду после выхода фильма режиссера Уэса Крэйвена "Кошмар на улице Вязов" в 1984 году. Роль Фредди Крюгера стала для него знаковой и сделала имя актера одним из самых известных в истории хоррор-кино.