Певец JONY уверен, что помогает людям: "Мне писали, что моя музыка выводит людей из состояния депрессии"

30 октября на большие экраны вышел приключенческий экшен-фильм "Мажор в Дубае" с Павлом Прилучным в главной роли. В день премьеры вместе с актерами и создателями фильма он по красной дорожке не прошелся, так как снимался в продолжении картины, а вот один из самых известных русскоязычных исполнителей – певец JONY – с удовольствием позировал перед светскими фотографами.

Как оказалось, он здесь гость не случайный. Многократный обладатель премий МУЗ ТВ, Жара Music Awards, Новое Радио AWARDS, OK! Awards принял непосредственное участие в творческом процессе, записав для финальной сцены и закрывающих титров мелодичный героический этно-поп-трек с надрывным вокалом и риффами электрогитары – "Волк". JONY уже смог завоевать сердца миллионов фанатов своими треками "Комета", "Никак", "Мир сошел с ума", "Ты беспощадна", "Титры", и вот теперь его новый трек будет звучать с больших экранов.

– На ваш взгляд, в чем вообще секрет такой живучести и популярности "Мажора"?

– Однозначно считаю, что "Мажор" – один из самых масштабных и успешных проектов в нашей киноиндустрии. Держать планку на протяжении 11 лет! Это, на мой взгляд, показывает, что успех точно не случайный. Далеко не каждый способен перейти от сериала к полнометражным фильмам, постоянно подогревая интерес зрителя. Но я сам, честно говоря, больше аниме люблю. Смотреть сериалы у меня времени нет…

– Как вы попали в данный проект и как над треком работалось?

– Посотрудничать с кино – моя давняя мечта, которую я часто озвучивал. И вот – свершилось, это мой первый опыт! Когда предложили, то взялся с энтузиазмом, с глазами горящими! Мне поставили определенные сроки по сдаче, а я принес на следующий день буквально. И все зашло.

Я как раз тогда на студии работал, и все совпало: энергия, время, желание. Так как действие картины происходит в Объединенных Арабских Эмиратах, то я решил погрузить слушателей в восточную сказку. Следуя сюжету, мне хотелось сохранить присущий картине драйв и подчеркнуть непростое странствие главного героя, наполненное опасностью, поджидающей его буквально за каждой дюной. И с первых секунд песня сама по себе становится захватывающим приключением.

– А желания самому выступить в роли актера не возникало? У вас такой подходящий как раз типаж для этого фильма.

– Ну, это не так просто. Во-первых, работа актера требует времени. Для того чтобы что-то сделать хорошо, надо профессионально к этому отнестись, а не просто попасть в кадр. Как минимум выделить полгода-год, чтобы погрузиться в профессию. Мне вообще были предложения по съемкам, но я пока не могу жертвовать основным своим занятием. Может, чуть позже, в будущем получится сняться в кино.

– Джони, а тут журналисты раскопали, что у вас в райдере стоит "профессиональная массажистка"?

– Приятно массажироваться (смеется). Но на самом деле уже хочу убрать этот пункт, я увлекся пилатесом, и это круто растягивает мышцы, уже не так болят спина и поясница. У нас очень много перелетов, переездов, когда мы находимся в сидячем неудобном положении, и потом надо сразу выйти на сцену, а мышцы забиты. Вот совсем недавно у нас 5 часов перелет был, и массаж действительно здорово помогал. Пилатес – мое новое хобби, благодаря ему сейчас чувствую себя хорошо.

– Вернемся к музыке. А что вас вообще вдохновляет на написание треков?

– Иногда нужна мотивация: вспомнить какой-то разговор, давно пережитые эмоции, встречи. И очень вдохновляют мои слушатели. Много разных историй от них приходит, что зачастую дает импульс для написания нового трека.

Мне писали, что моя музыка выводит людей из состояния депрессии, был случай, что человек, слушая мою песню, одумался, не совершил суицид. До сих пор мурашки от этого. Говорю спокойно, потому как уже пережитые эмоции. А так – до слез прямо.

Кто-то под мою музыку в любви признавался, кто-то – в самолете, или когда к врачу ходит и сильно нервничает, только мои песни и слушает. Вот это все – все эти слова, признания, – ради чего я всем этим занимаюсь. Слушателя не обманешь – он сразу считывает и искренность, и фальшь, и для меня самое важное: чтобы песни, которые я исполняю, "заходили" в первую очередь мне самому. Все мои слова, музыка – они от сердца... Бывают у меня, конечно, моменты, когда: "Все, перестану писать музыку, стану поваром". А потом почитаю письма, просмотрю свои странички в соцсетях: "Нет, не буду я поваром. Останусь певцом". Нет ничего круче, чем видеть эмоции людей, когда они слышат твои песни и получать обратную связь в виде благодарности. Хочется сразу писать еще!

– Вы сентиментальный…

– Я очень сентиментальный человек. Могу от песни заплакать, от голоса. Например, когда голос Адель слушаю. Обожаю ее, нереальный тембр…