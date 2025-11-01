Друг умершего от рака Романа Попова озвучил его последнее желание: подробности

В Москве прощаются с актером и комиком Романом Поповым, который скончался из-за рака. Как сообщил его близкий друг, шоумен Оганес Григорян, тело артиста будет кремировано. Это решение соответствует желанию самого Попова – его прах планируют развеять над Черным морем.

По словам Григоряна, именно это место имело для актера особое значение. С морем у Попова было связано множество личных воспоминаний.

Ранее семья артиста рассматривала и другой вариант – кремацию с последующим захоронением урны на Троекуровском кладбище. Однако, по данным близких, окончательное решение было принято в пользу исполнения воли актера.

Роман Попов скончался 28 октября на 41-м году жизни. В 2018 году ему диагностировали опухоль головного мозга. После операции и длительного лечения артист добился ремиссии и вернулся к работе.

В 2025 году заболевание вновь напомнило о себе. Летом Попов сообщил, что врачи зафиксировали рецидив, который проходил тяжелее предыдущего. Он писал, что болезнь затронула участки мозга, отвечающие за зрение и слух. Несмотря на ухудшение состояния, артист продолжал лечение и поддерживал связь с поклонниками. Последний пост на его странице появился в начале сентября – тогда он благодарил подписчиков за поддержку и рассказывал о прохождении нового курса терапии.

Роман Попов родился в Конотопе, вырос в Республике Марий Эл. После школы поступил в Марийский педагогический институт, где начал играть в КВН. Позже переехал в Москву, участвовал в программе "Comedy Баттл" и стал известен широкой аудитории благодаря роли Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки".