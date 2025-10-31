Билли Айлиш призвала миллиардеров пожертвовать свои деньги нуждающимся

Певица Билли Айлиш сделала резкое заявление во время церемонии WSJ Magazine Innovator Awards 2025, где она получила награду "Музыкальный инноватор года".

В своем выступлении Айлиш затронула тему неравенства и ответственности состоятельных людей. Она подчеркнула, что современному обществу не хватает сочувствия и взаимопомощи, и отметила, что при огромных доходах у многих нет желания делиться ресурсами. Певица обратила внимание на то, что некоторые миллиардеры могли бы направлять свои средства на помощь нуждающимся.

Как сообщает издание People, в зале присутствовали Марк Цукерберг, Присцилла Чан, Джордж Лукас и Хейли Бибер. Цукерберг, чье состояние оценивается более чем в 250 миллиардов долларов, не стал аплодировать звезде вместе с остальными.

В тот же вечер Айлиш объявила о пожертвовании 11,5 миллиона долларов в фонды, занимающиеся борьбой с продовольственным неравенством и изменением климата.

Ранее певица неоднократно выступала за экологичный подход в индустрии. При производстве пластинок ее альбома Hit Me Hard and Soft использовались переработанные материалы, а фанатам на концертах предлагались экологичные способы передвижения.



