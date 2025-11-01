Джулия Фокс попала в скандал из-за образа на Хэллоуин

Актриса и модель Джулия Фокс попала в скандал из-за своего образа на Хэллоуин. 35-летняя звезда выбрала костюм первой леди США Жаклин Кеннеди в день убийства президента Джона Кеннеди.

Для выхода Фокс надела розовый твидовый ансамбль с укороченным жакетом, юбкой миди и характерной шляпкой-таблеткой. Главной деталью образа стали алые следы, имитирующие кровь на лице и одежде.



В подписи к публикации в соцсетях Джулия объяснила, что наряд задумывался не как маскарад, а как визуальное заявление о хрупкости и силе женщин. По ее словам, контраст между изящным костюмом и трагической символикой отражает "мужество и скорбь" Жаклин Кеннеди, которая отказалась сменить окровавленную одежду в день гибели мужа, чтобы "все увидели, что произошло".



Однако публика восприняла идею неоднозначно. В комментариях пользователи раскритиковали Фокс за выбор темы, назвав образ не актом искусства, а провокацией. Многие посчитали, что подобная стилизация превращает личную трагедию в шоу.



Жаклин Кеннеди действительно стала символом эпохи: ее розовый костюм Chanel, в котором она была в момент покушения, сохранился в Национальном архиве США и до сих пор не подвергался чистке.