Джулия Фокс попала в скандал из-за образа на Хэллоуин

 750

Интернет-пользователи не оценили наряд звезды, отметив, что Джулия Фокс превратила трагедию в шоу.

Актриса и модель Джулия Фокс попала в скандал из-за своего образа на Хэллоуин. 35-летняя звезда выбрала костюм первой леди США Жаклин Кеннеди в день убийства президента Джона Кеннеди.

Для выхода Фокс надела розовый твидовый ансамбль с укороченным жакетом, юбкой миди и характерной шляпкой-таблеткой. Главной деталью образа стали алые следы, имитирующие кровь на лице и одежде.

Джулия Фокс. Фото: соцсети/@juliafox
В подписи к публикации в соцсетях Джулия объяснила, что наряд задумывался не как маскарад, а как визуальное заявление о хрупкости и силе женщин. По ее словам, контраст между изящным костюмом и трагической символикой отражает "мужество и скорбь" Жаклин Кеннеди, которая отказалась сменить окровавленную одежду в день гибели мужа, чтобы "все увидели, что произошло".

Джулия Фокс. Фото: соцсети/@juliafox
Однако публика восприняла идею неоднозначно. В комментариях пользователи раскритиковали Фокс за выбор темы, назвав образ не актом искусства, а провокацией. Многие посчитали, что подобная стилизация превращает личную трагедию в шоу.

Жаклин Кеннеди действительно стала символом эпохи: ее розовый костюм Chanel, в котором она была в момент покушения, сохранился в Национальном архиве США и до сих пор не подвергался чистке.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.