Дженнифер Энистон призналась, что пыталась забеременеть на протяжении 20 лет

Дженнифер Энистон откровенно рассказала, что на протяжении двух десятилетий пыталась забеременеть. В новом интервью 56-летняя актриса впервые призналась, что не отсутствие желания, а проблемы со здоровьем не позволили ей стать матерью. По словам звезды, слухи о том, что она якобы отказалась от детей ради карьеры, были абсолютно ложными.

"Никто не знает мою историю, никто не знает, через что я прохожу больше 20 лет, чтобы завести семью. Я не готова говорить об этом и предъявлять мои медицинские документы. Это не касается никого", – рассказала Энистон.

Актриса призналась, что подобные разговоры годами причиняли ей боль. По словам звезды, временами ей хотелось вмешаться и опровергнуть все слухи, ведь она такой же человек и тяжело переживала эту ситуацию.



Энистон рассказала, что долгие годы пыталась стать матерью, прибегая к ЭКО и другим методам лечения. По признанию актрисы, она перепробовала все возможное, но безуспешно. Кроме того, во время брака с Брэдом Питтом Дженнифер пережила два выкидыша.



Энистон подчеркнула, что теперь воспринимает свое прошлое спокойно и с благодарностью. Единственное, что для нее сейчас важно – это то, что близкие знают всю правду, призналась звезда Голливуда.

Дженнифер Энистон получила мировую известность после роли Рэйчел Грин в сериале "Друзья", став одной из самых популярных актрис Голливуда. В ее карьере – десятки успешных проектов, а в личной жизни – два брака: с Брэдом Питтом и Джастином Теру. Сейчас актриса счастлива в новых отношениях с коучем по отношениям Джимом Кертисом.