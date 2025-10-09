Настю Ивлееву обвинили в плагиате из-за ее нового шоу

Настю Ивлееву обвинили в плагиате. Новое шоу блогера "Чегеря", где она вместе с мужем Филиппом Бегаком осваивает деревенскую жизнь, зрители сочли копией британского проекта "Ферма Кларксона".

Одной из первых об этом заявила блогер, которая опубликовала сравнительное видео: по ее словам, "Чегеря" повторяет не только идею оригинального шоу, но и отдельные сцены. В ролике показано, как схожие моменты, сюжетные ходы и даже ракурсы камер практически совпадают.



Автор публикации также отметила, что элементы с нецензурной лексикой, которые у Джереми Кларксона выглядят естественно, в российской версии воспринимаются неуместно и искусственно.



По задумке Ивлеевой, в "Чегерях" она пробует себя в роли "жены фермера": учится управлять трактором, копает картошку и ухаживает за хозяйством. На данный момент зрителям доступны пять серий. В оригинале Кларксон тоже решил стать фермером – после ухода на пенсию человека, который долгие годы обрабатывал его поля.





Напомним, что возвращение Насти в публичное пространство началось после громкого скандала с "голой вечеринкой" в конце 2023 года. После этого телеведущая надолго исчезла из медиа, а потом неожиданно изменила образ жизни: стала ездить в монастыри, говорить о духовности и политике.

Осенью 2024-го Настя вышла замуж за Филиппа Бегака – родственника Никиты Михалкова. Вскоре после свадьбы пара запустила проект "Чегеря" и стала регулярно делиться кадрами "новой" жизни за городом.



Свадьба Ивлеевой и Бегака была роскошной: в конце мая супруги отпраздновали торжество в Ялте, арендовав элитный отель на побережье. По данным СМИ, неделя праздника могла обойтись молодоженам примерно в четыре миллиона рублей.

