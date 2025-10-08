Рэпер Канье Уэст выступит в Москве

Американский музыкант Канье Уэст, известный также как Йе, все-таки выступит в столице России – на этот раз официально и с подтвержденной датой, сообщает SHOT. Концерт звезды состоится 8 декабря на стадионе "Лужники", где хиты артиста смогут послушать порядка 45 тысяч зрителей.

По данным источников, гонорар Уэста составит 1,2 млн долларов (порядка 100 млн рублей по текущему курсу). Договор с промоутером был заключен еще в середине прошлого месяца: половину суммы артист уже получил после подписания контракта, еще четверть – получит, когда выйдет из самолета в Москве, а оставшаяся часть поступит ему в течение суток после шоу.

Выступление продлится около полутора часов. Организаторы уверяют, что концерт точно состоится – в отличие от слухов прошлого года, когда визит Канье в Россию ограничился лишь вечеринкой в честь 40-летия дизайнера Гоши Рубчинского.

Сам Канье, к слову, пока не сообщал о планах посетить Россию.

