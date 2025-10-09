Дочь Брюса Уиллиса рассказала, что ее травили из-за внешнего сходства с отцом

Младшая наследница Брюса Уиллиса и Деми Мур, Таллула Уиллис, рассказала, как переживала буллинг из-за внешности. Девушка призналась, что в детстве ее часто травили за то, что она слишком похожа на отца – особенно за его знаменитый подбородок.

31-летняя Таллула опубликовала в своем блоге фото молодого Брюса Уиллиса, поставив рядом собственный снимок. Девушка призналась, что из-за этого у нее было множество комплексов.

"Раньше я даже не могла вслух произнести слово “подбородок”. Это было мое грязное, греховное проклятие – центр внимания всего мира. По крайней мере, так вы говорили. Каким же несчастным ребенком я была – за то, что унаследовала эту живую, выразительную черту, полную эмоций!", – написала Таллула.

Она призналась, что когда-то даже думала о пластической операции, чтобы "исправить" черту, доставшуюся от знаменитого отца. Но теперь, по ее словам, она научилась принимать себя и считает этот подбородок особенной частью своей внешности.





"Теперь это самый драгоценный подарок, которым я могла быть одарена", – подчеркнула Таллула.

Поклонники поддержали девушку, отметив, что смелость Таллулы – важный пример для многих, кто сталкивался с критикой внешности.

Тем временем сам Брюс Уиллис уже несколько лет борется с деменцией и полностью отошел от актерской карьеры. Его семья, включая Деми Мур и дочерей, старается окружить актера заботой и поддержкой в этот сложный период.

Ранее жена Брюса Уиллиса Эмма Хемминг призналась, что хотела развестись с актером перед тем, как узнала о его болезни.