Глеб Калюжный: "Роль олимпийского чемпиона помогла подготовиться к армии"

Выяснилось: сейчас он проходит срочную службу в Семеновском полку, увольнительную ему дали всего на денек, так что в "гражданку" актер переодеваться не стал. Звезда сериала "Вампиры средней полосы" в этот раз сыграл прославленного спортсмена, первого советского олимпийского чемпиона по академической гребле – Юрия Тюкалова. Сюжет основан на реальных послевоенных событиях и на судьбе реального человека, ставшего легендой спорта Советского Союза.

– Глеб, для красной дорожки пришлось взять увольнительную? Вам еще долго служить осталось?

– Меня призвали в мае 2025-го, так что еще послужу немного. Я очень благодарен своим командирам и руководству части, что нашли возможность дать увольнительную. Для меня это важно и ценно. И я, конечно, рад, что вместе со мной сегодня фильм посмотрят не только мои родные и близкие, но и командиры, сослуживцы. Добавлю, что прохождение службы – интересный и вдохновляющий опыт, и во многом роль олимпийского чемпиона помогла мне подготовиться к армии.

– Тут выяснилось, что вы даже мастерски освоили академическую греблю?

– Гребля, пожалуй, самый непростой вид спорта, который мне когда-либо доводилось осваивать, намного сложнее, чем может показаться. Чтобы на экране все выглядело достоверно, я тренировался ежедневно от двух до трех с половиной часов под руководством олимпийских чемпионов. Подготовка была жесткая. Надо было не просто научиться сидеть в лодке, сохраняя баланс, а грести на уровне олимпийском. Мы стали тренироваться где-то за полгода до начала съемок: ОФП, тренировки в бассейне, потом – на большой воде. Два с половиной месяца учился ловить баланс. Сначала, конечно, ничего не получалось. Была проведена максимально ювелирная работа со стороны тренеров, и я наконец сел в лодку, погреб, падая, вставая. Это – да, было постоянное преодоление.

– Вы отказались от дублеров, и даже, говорят, в процессе съемок в ледяной воде экстремально накупались?

– Каждый выезд на воду сопровождался приключениями, без происшествий не обошлось. Понырял, конечно, с лодки. Однажды была сцена, где по сюжету мой герой падает в воду. А тут ветер сильнейший, течение сильное… Камера, мотор: я упал и запутался под лодкой, не смог сразу на поверхность выплыть. Мне потом Артем рассказывал, что все испугались сильно – нет меня, все, пропал. Некоторые члены съемочной группы стали даже в воду за мной прыгать. На самом деле меня секунд 20 не было.

Вообще, изначально для таких сцен планировалось задействовать дублера, но я настоял, что буду все сцены выполнять сам. Кстати, там есть момент, когда крупным планом показывают руки Юрия Тюкалова – они должны были быть все в мозолях. Я тогда свои режиссеру протянул: подойдут? Они оказались тоже все в мозолях, так что здесь тоже без дублера обошелся.

– Глеб, а еще говорят, что вам с высокой температурой, в тонкой маечке и шортиках на Неве пришлось "попозировать"?

– Да как-то не вовремя у меня поднялась температура. Заболел. Артем мне даже скорую вызвал. Что делать? Каждый съемочный день на счету. Но я решил все же доиграть. Погода ужасная: холод, дождь, октябрь, а я раздетый в лодке, на Неву, на Стрелку Васильевского острова. Но ничего. Выжил. И на следующий день были опять съемки.





– Когда готовились к роли, наверняка изучали биографию Юрия Тюкалова. Что вас больше всего в нем зацепило?

– Я понял, что это человек, который мне максимально близок и по духу, и по своему внутреннему ощущению жизни. Поразила его внутренняя уверенность, многогранность талантов как спортсмена и художника. Для меня Юрий Сергеевич – Человек с большой буквы. Он родился в 1930 году в Ленинграде и подростком застал войну. Вместе с другими мальчишками дежурил на крышах домов, тушил зажигательные бомбы, потерял семью. Путь к спортивным победам он начал в июне 1945-го, когда записался в гребной клуб "Красное знамя" и в итоге стал мировой сенсацией, взяв золото летних Олимпийских игр в Хельсинки в 1952-м. У него была просто невероятная сила духа и колоссальная сила воли: я прочитал, что в клуб он приходил до начала тренировок, которые и так начиналась в 6 утра. Тихонько вынимал оконную раму, вытаскивал через нее лодку, тренировался, потом обратно заносил, протирал от воды, чтобы никто ничего не заметил. И по второму кругу – уже со всеми – начинал вновь тренироваться. Это же какое огромное желание побеждать! Каждый день себя преодолевать.

– Съемки в основном в Питере были?

– Да. В фильме можно увидеть и форт "Риф" в составе Кронштадтских фортов, набережные и бухты Выборга, легендарный Кировский завод, Летний сад, государственную художественно-промышленную академию им. А.Л. Штиглица, где учился Тюкалов. А вот реальной набережной Москвы не будет – это все достижения художественной графики.

– Артем Михалков тут добавил, что для него было принципиально важно "ухватись подлинную атмосферу тех лет".

– Всем было принципиально важно ощутить вкус времени. Чтобы атмосфера, костюмы, лодки, в которых соревнуются, – все соответствовало эпохе, было подлинным. Знаю, чтобы собрать парк ретролодок, их искали по всей стране, потом реставрировали. А легендарный клуб "Красное знамя", в котором занимался Тюкалов, до наших дней не дожил, для этого на Малой Невке построили по точным чертежам 1940-х новый, абсолютно идентичный. Для меня самого также было принципиально важно передать подлинную мимику своего героя, манеру речи, движения, особую технику гребли. Я очень тщательно изучал немногочисленные сохранившиеся кадры, съемки его заездов, чтобы все было подлинно.

– Глеб, а на окончание службы планы уже строите?

– Заняться съемками собственного кино и актерской работой. Ну, и провести концертный тур.

– А греблей продолжите заниматься?

– Моя мечта – выйти на воду. Вернуться к своим тренерам. Гребля – это что-то, что уже навсегда с тобой, вот как ты на велосипеде научился один раз ездить, вот вроде так научился грести. Вообще, призываю: все в академическую греблю! Это спорт для всех!