В Сети обсуждают новые фото дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышова

Семья покойной Анастасии Заворотнюк вновь собралась вместе – старшие дети актрисы, Анна и Майк, провели день в парке развлечений с младшей сестрой Милой и отчимом Петром Чернышевым.

Анна в своем блоге выложила серию ярких кадров, на которых запечатлены счастливые лица. По словам девушки, их день прошел невероятно весело и по-домашнему тепло.



На снимках Мила – настоящая звезда. Анна отметила, что сестренка активно проявляет фантазию в одежде и обожает экспериментировать со стилем.



"Мила сейчас в каком-то особенно смешном и чудесном периоде, полностью сама одевается, экспериментирует. В этот раз надела себе "митенки"... из рукавов, которые отрезала от какого-то платья", – с улыбкой написала старшая наследница "прекрасной няни".



Фолловеры сразу заметили, как сильно Мила подросла и похорошела. В комментариях поклонники писали: "Милочка растет красавицей, вся в сестру и в мамочку", "Мила похожа на папу", "Спасибо, что показали почти всю семью в сборе! Милочка – чудо, пусть все будет у Вас хорошо".



Напомним, Мила родилась в браке Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева в 2018 году. После смерти актрисы в мае 2024-го девочка живет с отцом, который старается, чтобы она росла в любви и заботе.



Анна и Майк поддерживают с отчимом теплые отношения и часто навещают Милу. Сейчас сын актрисы живет за границей, а Анна – уже мама: у нее подрастает сын Марсель от мужа Тимура Исмаилова.



Заворотнюк также рассказывала, что с супругом познакомилась в США, хотя учились они в одном московском университете. В следующем году пара отметит десятилетие отношений.

Ранее сообщалось, что в этом году младшая дочь Заворотнюк пошла в первый класс.