Шарлиз Терон демонстративно проигнорировала Джонни Деппа на Неделе моды в Париже

В Париже продолжается Неделя моды, и показ Dior собрал множество звезд мирового уровня. Среди приглашенных гостей оказались и два амбассадора бренда – Джонни Депп и Шарлиз Терон. Однако встреча актеров обернулась неловким моментом, который моментально стал темой обсуждений в Сети.

Во время мероприятия Шарлиз Терон демонстративно проигнорировала Джонни Деппа, который находился всего в нескольких шагах от нее. По словам очевидцев, актриса приветливо пообщалась с Бернаром Арно и Брижит Макрон, но, заметив Деппа, предпочла пройти мимо, не обменявшись даже взглядом.

Пользователи соцсетей обсуждают, почему Терон повела себя столь холодно. Некоторые предположили, что актриса намеренно дистанцировалась от коллеги, поддерживая позицию Эмбер Херд. Ранее поклонники заметили, что Терон поставила лайк под публикацией Time, в которой критиковалось возвращение Деппа в Голливуд после его громкого судебного дела.

Джонни Депп, напомним, в 2022 году выиграл процесс о клевете против бывшей супруги Эмбер Херд и с тех пор постепенно возвращается к карьере. Для актера показ Dior стал первым появлением на парижской Неделе моды за последние 30 лет.

Между тем, Шарлиз Терон и Джонни Депп знакомы давно – они вместе снимались в фильме "Жена астронавта" (1999) и оба много лет сотрудничают с Dior. Именно поэтому демонстративное игнорирование со стороны актрисы вызвало такой резонанс.